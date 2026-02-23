الرئيس السابق يون يُصدر اعتذارا علنيا بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد

Photo : YONHAP News

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون صوك يول"، اعتذارا علنيا يوم الجمعة، بعد يوم من إدانته والحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قيادة تمرد في عام 2024 بسبب فرض الأحكام العرفية على البلاد.وقال يون، في بيان أصدره مساء الجمعة إنه كان يحاول في عام 2024 "إنقاذ كوريا"، لكنه تسبب، بسبب قصوره، في حدوث العديد من النكسات والمصاعب للشعب، وهو يشعر بأسف بالغ لذلك. وأكد يون مجددا أن قراره بإعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية في 3 ديسمبر من ذلك العام كان من أجل مصلحة كوريا والشعب، وأضاف أنه لا يزال صادقا في رغبته بتحقيق الهدف نفسه. وفيما يتعلق بنتيجة محاكمته الأولى بتهمة التمرد، قال الرئيس السابق إنه على الرغم من عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه بشكل كامل ضد "القوة السياسية للأكاذيب والتحريض"، فإنه لا يزال يرفض ادعاء فريق التحقيقات الخاص بأنه أعلن الأحكام العرفية في محاولة لترسيخ سلطته على المدى الطويل.واعترض يون أيضا على منطق المحكمة القائل بأن دخول القوات إلى البرلمان يُعدّ تمردا.وفيما يتعلق بإمكانية الاستئناف، أعرب يون عن شكوكه الكبيرة في إمكانية خوض معركة قانونية عبر الاستئناف في ظل عدم ضمان استقلال القضاء، وأضاف أنه من الصعب توقع صدور حكم قائم على القانون والضمير. وأوضح محامو يون أن تصريح موكلهم ما هو إلا تعبير عن مشاعره الحالية، وأنه لم يُبدِ بعد نيته التخلي عن الاستئناف.