وزير الخارجية الياباني يجدد الادعاءات بشأن دوكدو للعام الثالث عشر على التوالي

Photo : YONHAP News

جدد وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" مطالبات بلاده بأن جزر دوكدو، الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية، تابعة لليابان.وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الياباني يوم الجمعة، قال موتيغي إن دوكدو أرض يابانية استنادا إلى الحقائق التاريخية والقانون الدولي، وأضاف أن بلاده سترد بحزم على هذا الموقف.وتتشابه تصريحات موتيغي إلى حد كبير مع تصريحات سلفه "تاكيشي إيوايا"، قبل حوالي عام.ويصادف هذا العام الثالث عشر الذي يطالب فيه وزير خارجية ياباني بالسيادة على هذه الجزر الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية، حيث تطالب اليابان بالسيادة على دوكدو سنويا من خلال خطاب وزير خارجيتها في البرلمان منذ عام 2014، عندما كان رئيس الوزراء السابق "فوميو كيشيدا" يشغل منصب وزير الخارجية.لكن موتيغي أضاف أن كوريا الجنوبية جارة مهمة تحتاج اليابان إلى العمل معها بشأن القضايا العالمية الرئيسية، وتعهد بالتواصل الوثيق مع سيول لجعل العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان مستقرة وموجهة نحو المستقبل.