المحكمة العليا الأمريكية تقضي بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية

Photo : YONHAP News

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارا يوم الجمعة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، يقضي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استند بشكل غير قانوني إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وجاء هذا القرار عقب أحكام سابقة صادرة عن محاكم المقاطعات والمحاكم الاستئنافية الفيدرالية التي قضت أيضا بعدم قانونية هذه الرسوم.وأوضحت المحكمة العليا أن قانون عام 1977، المصمم للاستخدام خلال حالات الطوارئ الوطنية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية.وفي مؤتمر صحفي عقده بعد وقت قصير من إعلان القرار، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، وقال إن إدارته ستسعى إلى إيجاد سبل بديلة بموجب قوانين التجارة الحالية للإبقاء على الرسوم الجمركية. وفي وقت لاحق، أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه وقّع أمرا تنفيذيا يفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، مع بيان صادر عن البيت الأبيض يفيد بأن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وتم سنّ هذا الإجراء الجديد بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تسمح للرئيس بفرض تعريفات جمركية أو حصص استيراد مؤقتة لمدة تصل إلى 150 يوما لمعالجة العجز التجاري الأمريكي الكبير والخطير.ومع ذلك، أعرب الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، عقب صدور القرار، عن ثقته في أن الاتفاقيات التجارية التي تفاوض عليها ترامب ستظل سارية المفعول.