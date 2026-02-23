ترامب يرفع الرسوم الجمركية الجديدة إلى 15% عقب قرار المحكمة العليا

Photo : Reuters / Yonhap

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية الجديدة إلى 15%، وذلك بعد أقل من يوم من إعلانه فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أبطل معظم الرسوم الجمركية السابقة التي كان قد فرضها سابقا.وأدلى ترامب بهذا الإعلان عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إنه كرئيس سيرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى "النسبة المسموح بها قانونا والمُختبرة بالكامل وهي 15%"، وأضاف أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ فورا.وأضاف أن إدارته ستحدد وتفرض، خلال "الأشهر القليلة القادمة"، تعريفات جمركية جديدة مسموحا بها قانونيا، والتي قال إنها ستواصل "العملية الناجحة للغاية التي تقوم بها الولايات المتحدة لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".يذكر أن البند 122 من قانون التجارة الأمريكي يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوما لمعالجة قضايا ميزان المدفوعات. ويتطلب أي تمديد لما بعد فترة ال 150 يوما موافقة الكونغرس.وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من توقيع ترامب على إعلان لتنفيذ تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، عقب قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء تعريفاته العالمية السابقة واسعة النطاق.