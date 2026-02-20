الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".وأعلن المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيسان سيعقدان قمة صباح اليوم الاثنين، ويليها توقيع مذكرات تفاهم، ثم مأدبة عشاء رسمية.وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس البرازيل إلى كوريا الجنوبية منذ عام 2005، خلال فترة ولايته الأولى.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، تشمل التجارة والاستثمار، والمناخ، والطاقة، والفضاء، والدفاع، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتعليم، والثقافة، والتبادلات الشعبية. وكان الرئيسان قد التقيا آخر مرة على هامش قمة مجموعة الدول السبع في كندا في يونيو من العام الماضي، حيث عززا علاقتهما الشخصية من خلال تبادل تجارب التغلب على الصعاب في شبابهما.وفي الوقت نفسه، التقت السيدتان الأوليان يوم السبت قبيل القمة، حيث زارت السيدة الأولى الكورية "كيم هي كيونغ" سوقا تقليدية في سيول برفقة السيدة الأولى البرازيلية "روزانجيلا لولا دا سيلفا"، التي وصلت قبل الرئيس البرازيلي بيوم، حيث اطلعتا على أقمشة الملابس الكورية التقليدية "هان بوك"، وغيرها من المنتجات.