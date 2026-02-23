انتشار حرائق الغابات في ييه سان وهام يانغ وسط الجفاف والرياح الشديدة

Photo : YONHAP News

انتشر حريق غابات كان قد اندلع يوم السبت في "ييه سان"، بمقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ، مجددا خلال الليل، ما دفع السلطات إلى إصدار أمر إخلاء للسكان المجاورين.وقد بدأ الحريق أولا في حوالي الساعة 2:20 من بعد ظهر يوم السبت، وتمت السيطرة على الجزء الأكبر منه بعد حوالي أربع ساعات، لكنه اشتعل مجددا بعد حوالي ثلاث ساعات واستمر في الانتشار طوال الليل.وأعلنت سلطات الإطفاء الإقليمية حالة طوارئ من المستوى الأول، ونشرت حوالي 260 فردا و60 قطعة من المعدات، بعدما اتسعت مساحة المنطقة المتضررة من 25 هكتارا إلى أكثر من 45 هكتارا، وتم إجلاء حوالي 50 من السكان إلى المراكز المجتمعية والملاجئ الأخرى، وقضوا ليلة بلا نوم مع اقتراب الحريق من المناطق السكنية.وفي حادث منفصل، اندلع حريق غابات في منطقة هام يانغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، في الساعة 9:14 من مساء السبت، واستمرت النيران مشتعلة لأكثر من 12 ساعة، مما استدعى إصدار إنذار من المستوى الأول بشأن حرائق الغابات وأوامر بالإخلاء.وقالت سلطات مكافحة الحرائق إن تلك الحرائق اندلعت بسبب الطقس الجاف والرياح القوية.