اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026

اختُتمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" رسميا بحفل ختامي بعد 17 يوما من المنافسات.وأُقيم الحفل في قاعة فيرونا الأولمبية في شمال إيطاليا مساء أمس الأحد، على الرغم من أن فيرونا لم تستضف أي منافسات خلال تلك الدورة، التي شارك فيها أكثر من 2900 رياضي من 92 دولة، على مساحة تقارب 22 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يجعلها الدورة الأولمبية الأوسع انتشارا في التاريخ.واحتلت كوريا الجنوبية، التي أرسلت وفدا مؤلفا من 130 عضوا، من بينهم 71 رياضيا، المركز الثالث عشر في الترتيب العام، بثلاث ميداليات ذهبية، وأربع ميداليات فضية، وثلاث ميداليات برونزية. ورغم أنها لم تحقق هدفها بالوصول إلى المراكز العشرة الأولى، إلا أنها تقدمت بمركز واحد مقارنة بدورة ألعاب بكين 2022، التي احتلت فيها المركز الرابع عشر.وسوف تُفتتح دورة الألعاب البارالمبية ميلانو كورتينا يوم 6 مارس، وسوف تُقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التالية بعد أربع سنوات في منطقة جبال الألب الفرنسية.