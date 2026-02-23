ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا لأول مرة منذ أربع سنوات

Photo : YONHAP News

سجلت مبيعات التجزئة على مستوى كوريا الجنوبية نموا إيجابيا في عام 2025 لأول مرة منذ أربع سنوات.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الإحصاءات والبيانات يوم الجمعة، أن الرقم ارتفع بنسبة 0.5% على أساس سنوي في عام 2025.وكانت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لاتجاهات الاستهلاك المحلي، قد شهدت انخفاضا سنويا منذ عام 2022.وتركز ارتفاع الاستهلاك في إنتشون، ومدينة سيجونغ الإدارية المركزية، ومدينة أولسان الجنوبية الشرقية، حيث أنفق السكان المزيد على السيارات والوقود والمواد الغذائية والسلع العامة.في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس سنوي، حيث تصدرت أشباه الموصلات وقطع الغيار الإلكترونية ومعدات النقل قائمة القطاعات الأكثر نموا.وارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 1.9%، وتركزت الزيادة في قطاعات الفنون والرياضة والترفيه والتمويل والتأمين.وقفزت الصادرات بنسبة 3.6%، وتوسع التوظيف بنسبة 0.2%، وارتفع التضخم بمعدل 2.1% على مستوى البلاد.