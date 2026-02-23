ارتفاع أسعار الشقق في سيول للأسبوع الرابع والخمسين

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار الشقق في العاصمة الكورية سيول للأسبوع الرابع والخمسين على التوالي خلال الأسبوع الثالث من فبراير، وذلك على الرغم من جهود الحكومة لتهدئة سوق العقارات المزدهر.وأوضح تقرير صادر عن مجلس العقارات الكوري يوم الجمعة، فقد زاد الرقم بنسبة 0.15%، مواصلا بذلك اتجاها تصاعديا بدأ قبل أكثر من عام، لكنّ وتيرة الارتفاع الأسبوعي تباطأت للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفض هامش الزيادة من 0.31% في الأسبوع الرابع من يناير إلى 0.27% في الأسبوع الأول من فبراير، ثم إلى 0.22% في الأسبوع الثاني من فبراير.وبرز تباطؤ النمو بشكل خاص في أحياء سيول الراقية، مثل "كانغ نام" و"صو تشو" و"سونغ با"، حيث تراوح هامش الزيادة بين 0.01% و0.06%.وعلى الرغم من تباطؤ معدلات النمو في المناطق متوسطة ومنخفضة الأسعار، مثل "صونغ بوك" و"غوان آك "و"دونغ ديه مون" و"غورو"، خلال الأسبوع الثالث أيضا، إلا أن هوامش الزيادة كانت أعلى من المتوسط على مستوى المدينة.وارتفعت الأسعار في مقاطعة كيونغ كي بنسبة 0.08%، لكن وتيرة النمو انخفضت بمقدار 0.05% عن الأسبوع السابق.