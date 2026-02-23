فرق الكيبوب تستحوذ على 7 من المراكز العشرة الأولى في قائمة مبيعات الألبومات العالمية

Photo : YONHAP News

استحوذ فنانو الكيبوب، بمن في ذلك فرقة "ستراي كيدز" وفرقة "سيفنتين"، على 7 من بين المراكز العشرة الأولى في قائمة مبيعات الألبومات العالمية الأكثر مبيعا في العالم العام الماضي، وذلك وفقا لقائمة مبيعات الألبومات العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية يوم الجمعة.واحتل ألبوم "كارما" لفرقة ستراي كيدز المركز الثاني في قائمة عام 2025، وتلاه ألبوم "هابي بيرست داي" لفرقة سيفنتين، ثم ألبوم "ديزاير آنليش" لفرقة إنهايبن.وتصدرت تايلور سويفت القائمة بألبومها "ذا لايف أوف شو غيرل".وشملت الإصدارات الكورية الأخرى ضمن المراكز العشرة الأولى ألبومات لفرقة تومورو إكس توغيذر في المركز السادس، وفرقة زيروبايسون في المركز السابع، والمغنية آيف في المركز التاسع، وجي دراغون في المركز العاشر.ويعكس تصنيف الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية إجمالي مبيعات الألبومات المادية والتنزيلات الرقمية المدفوعة.وقد احتلت عدة ألبومات كورية أخرى مراكز ضمن أفضل 20 ألبوما.وفي قائمة الألبومات العالمية المنفصلة الصادرة عن الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية، والتي تتضمن بيانات البث المباشر، احتلت الموسيقى التصويرية الأصلية لفيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" من إنتاج نتفليكس المركز الثالث.