انخفاض معدل القيادة تحت تأثير الكحول في كوريا إلى 2.1%

أدى ازدياد الوعي العام في كوريا الجنوبية بأن القيادة بعد تناول الكحول أمر غير مقبول، إلى حدوث انخفاض حاد في معدلات القيادة تحت تأثير الكحول، حيث تراجعت إلى حوالي سدس مستواها قبل عقد من الزمن.وحسب تقرير بعنوان "إحصاءات الكحول لعام 2025" أصدرته أمس الأحد وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والمعهد الكوري لتعزيز الصحة، بلغ المعدل السنوي لحوادث القيادة تحت تأثير الكحول بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عاما، 2.1% في عام 2023.ويمثل هذا الرقم انخفاضا حادا من 12.6% في عام 2013.وقد بلغ معدل حوادث القيادة تحت تأثير الكحول بين البالغين ذروته عند 17.1% في عام 2011، لكنه انخفض باضطراد منذ ذلك الحين، حيث انخفض إلى أقل من 10% لأول مرة في عام 2016، ووصل إلى ما يقارب 2% في عام 2023.وبحسب الجنس، بلغ المعدل في عام 2023 بين الرجال 2.6%، وبين النساء 0.9%.وحسب الفئات العمرية، سجل الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما أعلى معدل بنسبة 4.1%، وتلاهم من تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما بنسبة 3.7%، ومن 60 إلى 69 عاما بنسبة 3.1%، ومن 40 إلى 49 عاما بنسبة 2.3%، ومن 30 إلى 39 عاما بنسبة 1.1%، ومن 19 إلى 29 عاما بنسبة 0.8%.