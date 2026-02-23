حريق هام يانغ يدخل يومه الثالث مع تكثيف جهود الاحتواء

Photo : YONHAP News

دخل حريق غابات اندلع في مقاطعة هام يانغ، بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، يوم السبت، يومه الثالث، حيث أطلقت سلطات الغابات جهودا مكثفة لاحتواء الحريق الرئيسي مع بزوغ فجر اليوم الاثنين، وذلك بنشر عشرات المروحيات.وصرحت هيئة الغابات الكورية أن نسبة الاحتواء بلغت 32% حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم، حيث تمت السيطرة على 2.64 كيلومتر من إجمالي خط النار البالغ طوله 8.26 كيلومتر.ويعد هذا الحريق أول حريق غابات واسع النطاق هذا العام، حيث بلغت مساحته المتضررة قرابة 190 هكتارا، مما دفع سلطات الغابات والإطفاء إلى حشد كافة الموارد المتاحة منذ أن اندلع في حوالي الساعة 9:14 من مساء يوم السبت، وأصدرت سلطات الغابات إنذارا من المستوى الثاني للاستجابة لحرائق الغابات في الساعة 10:30 مساء من اليوم التالي، وسط مخاوف من انتشاره. ويُصدر إنذار المستوى الثاني عندما تتجاوز الأضرار المُقدّرة 100 هكتار، أو تتجاوز سرعة الرياح المتوسطة 11 مترا في الثانية، أو عندما يُتوقع أن تستغرق عملية الاحتواء أكثر من 48 ساعة.كما فعّلت الوكالة الوطنية للإطفاء أمرا وطنيا للتعبئة لمكافحة الحرائق في الساعة 11:14 من مساء أمس الأحد، وهو إجراء يُتخذ عندما تتجاوز الكارثة قدرة الاستجابة لمقاطعة واحدة أو تتطلب استجابة على المستوى الوطني.