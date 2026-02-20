حزب العمال الكوري الشمالي يعيد انتخاب كيم جونغ أون أمينا عاما

Photo : YONHAP News

تمت إعادة انتخاب "كيم جونغ أون" أمينا عاما لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن حزب العمال الحاكم أعاد انتخاب "كيم" أمينا عاما للحزب خلال اجتماعات مؤتمر الحزب أمس الأحد.وأوردت الوكالة أن القرار تم اتخاذه بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين في الاجتماع ضمن المؤتمر التاسع للحزب.وفي كلمة ألقاها أمام الاجتماع، أشاد "كيم" بكوريا الشمالية قائلا إنها تمكنت من بناء قوة مسلحة نووية قادرة على التصدي بشكل استباقي لأي تهديد عدواني، ومستعدة تماما لمواجهة أي شكل من أشكال الحرب، وأضاف أن قدرة الردع الحربي للبلاد، التي تتمحور حول القوة النووية، قد تعززت بشكل كبير حتى في ظل التحديات التاريخية الجسيمة.وينص ميثاق حزب العمال على انتخاب الأمين العام الذي يمثل الحزب ويقوده، في مؤتمر الحزب كل خمس سنوات.