بلاك بينك الأولى التي تحصل على 100 مليون مشترك على يوتيوب

Photo : YONHAP News

سجلت فرقة "بلاك بينك" النسائية الكورية رقما قياسيا جديدا في 10 سنوات منذ انطلاقها، حيث أصبحت أول فنان في تاريخ يوتيوب لديه 100 مليون مشترك.وأعلنت منصة يوتيوب يوم السبت الماضي أن قناة فرقة "بلاك بينك" أصبحت أول قناة رسمية للفنانين على مستوى العالم يتجاوز عدد مشتركيها 100 مليون مشترك.وقد أطلقت "بلاك بينك" قناتها على يوتيوب في شهر يونيو من عام 2016، وحققت هذا الإنجاز في 9 سنوات و8 أشهر منذ إطلاقها.وتضم قناة "بلاك بينك" 648 مقطع فيديو.وقالت منصة يوتيوب إنها قدمت للفرقة جائزة "ريد داياموند للمبدعين"، التي تم إنشاؤها خصيصا للفرقة للاحتفال بهذه اللحظة الرائعة.ومن المقرر أن تصدر الفرقة الكورية ألبومها المصغر الثالث الجديد بعنوان "ديد لاين" يوم السابع والعشرين من فبراير، وذلك بعد 3 سنوات و5 أشهر من إصدار ألبومها الكامل الثاني في سبتمبر من عام 2022.