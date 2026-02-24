كوريا الجنوبية والبرازيل تتفقان على إقامة علاقات مشاركة استراتيجية

Photo : YONHAP News

اجتمع رئيسا كوريا الجنوبية والبرازيل في القصر الرئاسي في سيول، تشونغ وا ديه، أمس الاثنين، حيث اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.ووفقا لبيان صحفي مشترك صدر عقب القمة، اتفق الرئيس لي جيه ميونغ والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية، واعتمدا خطة عمل مدتها أربع سنوات لتنفيذها.وأوضح الرئيسان أنهما يعتزمان استخدام خطة العمل كخارطة طريق للتعاون في مجالات شاملة، بما في ذلك السياسة والشؤون الاقتصادية والتعاون العملي والتبادلات الشعبية. كما اتفقا على العمل على تحقيق تقدم في المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارية بين كوريا الجنوبية وتكتل "ميركوسور" التجاري في أمريكا الجنوبية، الذي تُعد البرازيل أحد أعضائه المؤسسين الأربعة، وذلك بناء على الثقة المتبادلة.وأكد لي عزم سيول على استئناف التعاون مع كوريا الشمالية والسعي نحو مستقبل يسوده التعايش السلمي والنمو المشترك، وبعد ذلك أقرّ الرئيسان بأثر السلام على شبه الجزيرة الكورية في جميع أنحاء العالم، وقررا مناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي بشكل معمق.