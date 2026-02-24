سيول تمضي قُدُما في استثماراتها المتفق عليها رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية

Photo : KBS News

عقد وزير الصناعة الكوري كيم جونغ كوان اجتماعا مشتركا بين القطاعين العام والخاص أمس الاثنين لبحث سبل مواجهة مساعي إدارة ترامب لفرض ضريبة بنسبة 15% على جميع الواردات، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على معظم دول العالم.وأوضح كيم لكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص أن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية عالمية موحدة من شأنه أن يغير على الأرجح المشهد التنافسي للشركات الكورية الجنوبية، كما أشار إلى أن إدارة ترامب ستواصل البحث عن سبل أخرى لفرض التعريفات الجمركية.وعلى الرغم من حالة عدم اليقين، أوضح كيم أن الحكومة الكورية ستواصل إجراء مشاورات "ودية" مع واشنطن، وستمضي قدما في استثماراتها المتفق عليها بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع الإطار الأساسي للاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين العام الماضي.وأضاف أن عملية اختيار المشروعات الاستثمارية لا تزال جارية.كما عقدت وزارة المالية والاقتصاد اجتماعا مع مسؤولين من البنك المركزي الكوري ولجنة الخدمات المالية.