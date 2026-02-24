السيطرة على النيران الرئيسية في حريق هام يانغ بعد 44 ساعة

Photo : YONHAP News

تمت السيطرة الكاملة على النيران الرئيسية في حريق هام يانغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، والذي يُعد أول حريق غابات واسع النطاق هذا العام في كوريا الجنوبية، وذلك بعد ثلاثة أيام من اندلاعه.وأعلنت هيئة الغابات الكورية، أمس الاثنين، السيطرة الكاملة على النيران الرئيسية في حوالي الساعة الخامسة مساء، بعد أن حشدت السلطات 50 مروحية، وحوالي 840 فردا، و120 قطعة من المعدات. وقدّرت سلطات الغابات أن الحريق ألحق أضرارا بـ234 هكتارا من الأراضي، كما تسبب في إجلاء حوالي 160 من سكان خمس بلدات.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن، إلا أن دفيئة زراعية وحظيرة زراعية احترقتا بالكامل. وتعتزم سلطات الغابات مواصلة جهودها لإخماد ما تبقى من النيران.وقد اندلع الحريق في الساعة 9:14 مساء من يوم السبت، وأصدرت سلطات الغابات إنذارا من المستوى الثاني للاستجابة لحرائق الغابات في الساعة 10:30 مساء من اليوم التالي. ويتم إصدار تنبيه من المستوى 2 عندما تتجاوز الأضرار المقدرة 100 هكتار، أو تتجاوز متوسط سرعات الرياح 11 مترا في الثانية، أو من المتوقع أن تستغرق عملية الاحتواء أكثر من 48 ساعة.