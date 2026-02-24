الحكومة الكورية تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد مسببات حرائق الغابات

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها ستتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا مع الأفعال غير القانونية التي تُعدّ من الأسباب الرئيسية لحرائق الغابات، مثل الحرق غير المصرح به والتخلص غير المسؤول من أعقاب السجائر.وأدلى وزير الداخلية والسلامة "يون هو جونغ" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال اجتماع طارئ مشترك بين الوكالات في سيول لمناقشة الاستجابة لحرائق الغابات التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك حريق في مقاطعة هام يانغ، بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وأوضح الوزير أن حوالي 20 حريقا قد اندلعت في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، محذرا من أن الطقس الجاف والرياح القوية قد تسمح حتى لشرارة صغيرة بالتحول إلى حريق هائل.وحثّ يون الحكومات المحلية على تكثيف حملات التفتيش في المناطق الحرجية وفرض غرامات، ودعا إلى إجراء تحقيقات صارمة ومعاقبة المسؤولين عن الحرائق. كما طلب من الجمهور الالتزام بقواعد الوقاية من حرائق الغابات، بما في ذلك حظر التدخين والطهي وحرق النفايات في المناطق الجبلية.