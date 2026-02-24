Photo : YONHAP News

تم فتح باب حجز تذاكر حفل عودة فرقة بي تي إس في منطقة كوانغ هوا مون في سيول، المقرر إقامته يوم 21 مارس، على منصة "نول تيكيت" الإلكترونية في الساعة 8 من مساء أمس الاثنين، بتوقيت كوريا القياسي.ومن المتوقع أن يكون التنافس على حجز التذاكر شديدا، حيث سيكون هذا أول عرض لفرقة الكيبوب الشهيرة بي تي إس منذ ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وذلك لعرض ألبومها الجديد.وسوف تتوفر للحجز مقاعد للوقوف على الجانب الأيسر، بالإضافة إلى مقاعد محددة خلف منطقة الوقوف وصولا إلى تمثال الأدميرال "اي سون شين" في ساحة كوانغ هوا مون".وقد تم تخصيص جزء من منطقة الوقوف لمجموعة مختارة من ألفي شخص ممن حضروا الفعالية بعد شراء ألبوم بي تي إس القادم مسبقا.ويقتصر الحجز على تذكرة واحدة لكل شخص.وسوف تقوم منصة البث العالمية نتفليكس ببث حفل العودة مباشرة وحصريا، بعنوان "عودة بي تي إس على الهواء- آريرانغ".وسوف تصدر الفرقة ألبومها الجديد "آريرانغ" الذي يضم 14 أغنية جديدة، يوم 20 مارس في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت كوريا.