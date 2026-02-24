هيئات البث الكورية تقاضي شركة أوبن ايه آي لاستخدامها محتوى إخباريا دون إذن

Photo : YONHAP News

رفعت هيئات البث الأرضية الثلاث في كوريا الجنوبية دعوى قضائية ضد شركة "أوبن ايه آي" مطورة برنامج "تشات جي بي تي"، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.ووفقا لرابطة هيئات البث الكورية، فقد رفعت هيئات "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس" الدعوى أمام محكمة سيول المركزية أمس الاثنين، مطالبة بتعويضات من شركة "أوبن ايه آي".وتُعد هذه أول دعوى قضائية ترفعها هيئات البث الأرضية الثلاث ضد شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.وأوضحت الرابطة أن المحتوى الإخباري لهيئات البث الثلاث استُخدم دون إذن في تدريب برنامج "تشات جي بي تي"، مشيرة إلى أن الشركات الثلاث تسعى لمحاسبة "أوبن ايه آي" على انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية.وتابعت الرابطة قائلة إن القضية تتعلق بسيادة البيانات، مؤكدة أن الاستخدام غير المصرح به من قِبل شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى للأصول المعرفية التي تراكمت لدى وسائل الإعلام في دول أخرى على مدى عقود لا يُمكن تبريره باسم الابتكار لتحقيق مصالحها التجارية الخاصة