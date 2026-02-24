حريق ميريانغ ينتشر لليوم الثاني والسيطرة عليه تصل إلى 70%

Photo : YONHAP News

استمر الحريق الذي اندلع في منطقة ميريانغ بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ، بالانتشار لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء.وصرحت هيئة الغابات الكورية بأنه تمت السيطرة على 70% من الحريق بحلول الساعة الثامنة صباحا، حيث تم احتواء 4.2 كيلومتر من إجمالي خط النار البالغ طوله 6 كيلومترات.وقد حشدت السلطات أكثر من 600 فرد وحوالي 160 قطعة من المعدات خلال الليل لمنع امتداد الحريق إلى المناطق السكنية، كما نشرت أكثر من 30 مروحية مع بزوغ الفجر لتكثيف جهود احتواء الحريق الرئيسي.وتم إجلاء أكثر من 180 من سكان ثلاث قرى وعدد من المرضى من مستشفى خلال الليل إلى مدرسة ابتدائية محلية ومراكز مجتمعية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.وكان الحريق قد بدأ في حوالي الساعة 4:10 مساء.واندلع حريق يوم الاثنين في منطقة "سام نانغ جين" بمدينة ميريانغ، مما استدعى إصدار أمر تعبئة وطنية لمكافحة الحرائق بعد حوالي 90 دقيقة، ثم تم رفع مستوى الاستجابة لحرائق الغابات إلى المستوى الثاني في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من انتشاره بشكل أكبر.