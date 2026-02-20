مؤسسة السياحة الكورية تطلق مرشدا بالذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

ستستخدم منصة "مختبر بيانات السياحة الكورية"، التي توفر بيانات ضخمة للعاملين في قطاع السياحة، مرشدا يعمل بالذكاء الاصطناعي.وأعلنت مؤسسة السياحة الكورية اليوم الثلاثاء أنها حدّثت منصة البيانات الضخمة المتخصصة في السياحة، "مختبر بيانات السياحة الكورية"، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات جديدة لتوسيع نطاق التحليل.وبناء على ذلك، ستقوم المنصة عبر المرشد الجديد المعتمد على الذكاء الاصطناعي بتحليل كم هائل من البيانات ذاتيا، ولن تكتفي بتقديم الإحصاءات البسيطة فحسب، بل ستوفر أيضا تحليلات لتقدير أسباب الظواهر، ورؤى استراتيجية عملية بشكل متكامل.كما أوضحت أنها أعادت هيكلة المنصة لرفع مستوى الاستفادة العملية لدى الحكومات المحلية والقطاع السياحي، من خلال تمكينهم من فهم اتجاهات إنفاق السياحة المحلية حسب المناطق عبر بيانات العملة المحلية وبيانات الدفع، إضافة إلى تحليل مفصل لنسب إنفاق الأجانب حسب الجنسيات والمناطق.وإلى جانب ذلك، ستقدم المنصة خدمة تحليل وسائل التواصل الاجتماعي للثقافة الكورية، من أجل تمكين المستخدمين من التحقق من حجم الإشارات المتعلقة بتجارب الموجة الكورية لدى السياح الأجانب الذين زاروا كوريا، وذلك حسب الدول والكلمات المفتاحية.