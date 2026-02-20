الرئيس الكوري يؤكد مجددا على ضرورة تطبيع سوق العقارات

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن المواطنين الكوريين يعرفون أن سوق العقارات، خاصةً الشقق في منطقة العاصمة الكبرى، تمضي في مسار غير طبيعي، ويؤيدون بقوة عودتها إلى المسار الطبيعي، مؤكدا على أن الحكومة يمكنها أن تجعل المجتمع الطبيعي غير طبيعي، ويمكنها أيضا أن تجعل المجتمعا غير الطبيعي طبيعيا.جاء ذلك في منشور كتبه الرئيس لي اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشار إلى أن المعيار الذي يحدد ما إذا كانت السلطات ستسلك المسار الطبيعي أم المسار المنحرف، هو الأطماع والمصالح الشخصية.وأضاف أن التخلي عن الأطماع والمصالح الشخصية يجعل العودة إلى المسار الطبيعي أكثر سهولة، لأن هذا هو ما يريده الشعب، الذي يعتبر المصدر الحقيقي للسلطة.كما قال إن السلطات تمتلك أدوات قوية لتحقيق الإصلاحات، مثل التنظيمات والضرائب والتمويل والإمدادات، مؤكدا أن المسألة تكمن في رغبة وإرادة الحكومة.وشدد الرئيس على أن الحفاظ على ملكية وحدات متعددة أو امتلاكها بغرض الاستثمار غير السكني أو حيازة مساكن فائقة الفخامة يصل سعر المتر المربع فيها إلى 300 مليون وون، هو حرية شخصية، لكن لا يمكن لأصحابها الهروب من المخاطر والمسؤوليات المترتبة على عملية إعادة الأمور غير الطبيعية إلى نصابها.