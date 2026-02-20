زعيم كوريا الشمالية يركز على الشؤون الداخلية خلال اجتماعات حزب العمال

Photo : YONHAP News

أكد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على إن أي نوع من التحديات لن يقف عائقا أمام تقدم كوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماعات اليوم الخامس للدورة التاسعة لحزب العمال الحاكم، التي تعد أكبر الأحداث السياسية في كوريا الشمالية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم عن كيم تأكيده على أن النضال الكوري الشمالي خلال الأعوام الخمسة القادمة سيعتمد اعتمادا كليا على القدرة السيادية والقوة العظيمة للشعب الكوري الشمالي. كما أشار إلى ضرورة اتخاذ موقف جرئ للتخلص من التخلف والفساد، مشددا على ضرورة تدمير الأساليب والأطر القديمة والنزعة التحفظية، واستبدالها بالابتكار المستمر.ولم يذكر كيم أي شيء مباشر بشأن الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية خلال اجتماعات الحزب حتى الآن.وسوف يتم خلال الاجتماعات إجراء مناقشات مفصلة حول الأهداف والخطط حسب كل قطاع للسنوات الخمس القادمة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن توجهات السياسة الخارجية للخمس سنوات القادمة من خلال قرار سيتم التوصل إليه في ختام هذه المناقشات.وتجري مداولات حاليا مقسمة حسب القطاعات، تشمل الشؤون الخارجية والصناعة والزراعة والصناعات الخفيفة والثقافة والبناء والشؤون العسكرية والصناعات العسكرية والشؤون القانونية ، بالإضافة إلى أعمال الحزب.