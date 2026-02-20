الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة كوبانغ يدلي بشهادته أمام مجلس النواب الأمريكي

Photo : YONHAP News

حضر "هارولد روجرز" الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة كوبانغ، عملاقة التجارة الإلكترونية، جلسة مغلقة للجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية اختراق البيانات الضخم الذي تعرضت له الشركة في العام الماضي.وأدلى روجرز بشهادته لمدة سبع ساعات تقريبا في مبنى تابع لمجلس النواب في واشنطن.وبعد الجلسة، غادر روجرز دون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول التحقيقات.وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم استدعاء روجرز بواسطة رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي "جيم جوردان"، ورئيس اللجنة الفرعية "سكوت فيتزجيرالد"، للإدلاء بشهادته، منتقديْن معاملة الحكومة الكورية الجنوبية "التمييزية" للشركات الأمريكية.وجاءت هذه الجلسة في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدوات جمركية بديلة، بما في ذلك المادة 301 من قانون التجارة، بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما أثار تكهنات بإمكانية استخدام هذه الشهادة في إجراءات تجارية مستقبلية.