سيول تراقب إمكانيات الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن قبيل زيارة ترامب إلى الصين

Photo : YONHAP News

صرحت سفيرة كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "كانغ كيونغ هوا" بأن سيول تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالحوار المحتمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الصين في أبريل القادم، وتضع جميع الاحتمالات في الحسبان.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للمراسلين الكوريين في المركز الثقافي الكوري في واشنطن أمس الثلاثاء، حيث قالت كانغ إن السفارة على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية.وأضافت السفيرة كانغ أن الولايات المتحدة أكدت مرارا أن سياساتها تجاه كوريا الشمالية ثابتة، وأنها ستنسق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية قبل الزيارة وبعدها، من أجل تجنب أي مفاجآت.وفيما يتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير الذي أبطل الرسوم الجمركية المتبادلة، أشارت كانغ إلى غياب توجيهات واضحة بشأن استرداد الرسوم المدفوعة مسبقا، مما يُبقي على حالة من عدم اليقين بشأن إجراءات الاسترداد.وأكدت كانغ أن الحكومة ستستجيب بما يتماشى مع المصالح الوطنية، بينما ستراقب السفارة الإجراءات الأمريكية اللاحقة، وستعمل مع مجموعات الأعمال لضمان دقة إبلاغها بأي مبالغ مستردة. وتعهدت كانغ بالعمل على تسهيل التعاون بين البلدين في مجالات تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وبناء السفن.