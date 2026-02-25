قائد القوات الأمريكية في كوريا يُعرب عن أسفه بشأن المناورات الجوية في البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

أعرب قائد القوات الأمريكية في كوريا عن أسفه لكوريا الجنوبية بشأن المناورات الجوية الأمريكية الأخيرة فوق البحر الأصفر.وصرحت القوات الأمريكية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء بأن الجنرال "زافييه برونسون" تحدث مباشرة مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو بيك" عبر الهاتف، حيث أعرب عن أسفه لعدم إطلاع الوزير ورئيس هيئة الأركان المشتركة على المناورات في الوقت المناسب، لكنه أكد خلال المكالمة الهاتفية أنه تم إخطار كوريا الجنوبية مسبقا.وقد أعلنت قيادة القوات الأمريكية في كوريا أنها تُجري تدريبات دورية للحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية وضمان قدرتها على إنجاز مهمتها، مؤكدة أنها لا تعتذر عن الحفاظ على هذه الجاهزية.وجاء هذا البيان عقب مواجهة نادرة بين طائرات مقاتلة أمريكية وصينية فوق البحر الأصفر خلال عملية تدريبية للقوات الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي. واحتج الوزير "آن غيو باك" على التدريبات خلال اتصال هاتفي مع "برونسون" يوم الخميس الماضي، معربا عن قلقه إزاء عدم مشاركة تفاصيل التمرين مسبقا.