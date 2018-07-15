7月16日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.96，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.84。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.44，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.00。7月16日韩国综合股价指数（KOSPI）以2301.99点收盘，下跌8.91点，跌幅0.39%。科斯达克指数（KOSDAQ）以825.71点收盘，下跌2.18点，跌幅0.26%。