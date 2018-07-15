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六方会谈中方团长访问北韩 或商讨终战宣言问题

Write: 2018-07-26 08:58:44Update: 2018-07-26 09:53:22

六方会谈中方团长访问北韩 或商讨终战宣言问题

韩国国际广播电台报道：在《停战协定》签署65周年纪念日的两天前，六方会谈中方团长、韩半岛事务特别代表孔铉佑访问平壤。

据悉，在访问平壤期间，中北双方或就无核化谈判、联合国放宽对北韩制裁以及南北韩、美国、中国四方参与发表终战宣言的有关方案进行讨论。

中国外交部发言人耿爽在回答有关孔铉佑访问北韩的询问时表示，中国将担任结束韩半岛战争状态和实现停和机制转换的角色。

韩国政府也曾表示，北韩拆除导弹发射场敞开了对话之路，中国也是围绕韩半岛问题开展共同合作的当事国。
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