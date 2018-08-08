8月8日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1139.49，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.99。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1100.31，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.61。8月8日韩国综合股价指数（KOSPI）以2301.45点收盘，上涨1.29点，涨幅0.06%。科斯达克指数（KOSDAQ）以783.81点收盘，下跌0.89点，跌幅0.11%。