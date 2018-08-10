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经济

8月10日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Write: 2018-08-10 15:39:29

8月10日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1148.65，1元人民币兑韩币的汇率是1比172.70。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1109.15，1元人民币兑韩币的汇率是1比156.26。

8月10日韩国综合股价指数（KOSPI）以2282.79点收盘，下跌20.92点，跌幅0.91%。科斯达克指数（KOSDAQ）以784.81点收盘，下跌4.67点，跌幅0.59%。
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