经济 韩华未来5年将投资22万亿韩元 雇佣3.5万人

韩国国际广播电台报道：韩华集团12日发表大规模投资计划，主要内容包括将在5年间共投资22万亿韩元，雇佣3.5万名员工。



韩华集团表示，为奠定未来发展基础以及加强核心项目竞争力，将在5年间共投资22万亿韩元，并创造3.5万个工作岗位。



这是韩华集团成立以来的最大投资规模，年均投资额达4.4万亿韩元，相较此前三年平均投资额3.2万亿韩元增加37%。从具体项目来看，韩华集团计划投入4万亿韩元，支持飞机零部件和防卫产业打入海外市场，并加强全球竞争力。此外，为确保石油化学成本竞争力以及扩大全球市场份额，韩华集团还将投入5万亿韩元，且对创造工作岗位效果较大的服务产业投资4万亿韩元。



与此同时，韩华集团还计划在5年间将年雇佣人数增加到7000人。此前，韩华集团年均雇佣人数为3000-4000人，2016年以建设太阳能工厂等打入新产业为契机，将年雇佣人数增加到6000人左右。