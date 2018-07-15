2018国民统一意识调查：对北韩的好感急剧上升

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韩国国际广播电台报道：今年在南北韩关系迅速获得改善的情况下，韩国国民对北韩政权的好感程度迅速提升，而对南北韩统一的意识则变得淡薄。KBS南北交流协力团最近进行了2018统一意识调查，结果显示，20.6%的受访者回答“对北韩金正恩政权有好感”，这与去年的1.8%相比上升了18.8%。与此相反，回答“对北韩感到反感”的比率为35.4%，大大低于1年前的88.9%。另有43.9%的受访者回答“对北韩政权持有普通看法”。在“如何去解决北韩问题”方面，47.4%的受访者回答“北韩问题并不容易，但会得到解决”，这一比例比去年的23.1%大为增加。41.7%的受访者回答“北韩问题难以在短期内获得解决”。在“南北韩统一的必要性”问题方面，66%的受访者持肯定看法，这与1年前的72.7%相比有所减少。在“统一的可能性”问题方面，84.5%的受访者回答“南北韩能够实现统一”，这一比例比1年前的79.8%上升了4.7个百分点。在问及“个人是否能够承担统一费用”问题时，73.7%的受访者表示“愿意”。KBS最近委托韩国CNR民意调研机构，在从3日开始的5天时间里，针对19岁以上成年男女进行了有线和无线电话调查。受访率为10.4%，可信赖度为95%，标本误差为正负3.1%。