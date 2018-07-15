韩中协办“智慧城市”

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韩国国际广播电台报道：城市化速度的加快导致中国的城市问题日趋严重，韩国政府正在中国积极宣传出口“智慧城市”。韩国国土交通部表示，以国土城市室长朴善皓为团长的民官联合代表团参加21日至23日在中国广东省深圳市举行的“第四届2018国际智慧城市博览会”。博览会期间，代表团将举行韩中高级别会谈、交流协作研讨会、商业洽谈等活动，并设立韩国宣传馆，介绍韩国的智慧城市政策和各自治团体及企业拥有的智慧城市技术。国土交通部透露，中国正从政府层面积极推行智慧城市政策，以解决城市化加速导致的各种城市问题。中国政府将在2020年以前投资1万亿元人民币（约合169万亿韩元）建设500多个智慧城市。为此，韩国国土交通部将与中国国家发展和改革委员会（NDRC）签署有关智慧城市领域交流与合作的谅解备忘录，并以此为基础，共同建设及出口试点智慧城市，加强政策交流和对民间企业的支援。国土交通部还表示，中国也像韩国一样从政府层面上积极支持智慧城市政策，在拥有“华为”和“阿里巴巴”等国际革新企业的世界最大的智慧城市市场，韩中合作具有巨大的潜力。朴善皓室长介绍说，下个月中国将参加在韩国举行的“第二届世界智慧城市周“。两国政府将通过强化政府和民间层面的合作，积极支持韩国企业进军中国市场。