8月24日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1138.48，1元人民币兑韩币的汇率是1比170.81。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.32，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.55。8月24日韩国综合股价指数（KOSPI）以2293.21点收盘，上涨10.61点，涨幅0.46%。科斯达克指数（KOSDAQ）以798.23点收盘，上涨6.95点，涨幅0.88%。