10大集团总裁以平均0.8%的持股率控制整个集团

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韩国国际广播电台报道：据报道，韩国国内10大集团的总裁以平均不足1%的持股率掌控整个集团。韩国公正交易委员会表示，国内设有总裁职位的前10大集团的总裁平均持股率为0.8%，比去年低了0.1个百分点，包括总裁在内的家族持股率为2.5%，与上一年持平。而包括子公司所持有的合作公司股份在内的内部持股率则达58%，比上一年降低0.3个百分点。1999年10大集团总裁的平均持股率为1.8%，20年来下降了一半以上，而同期内部持股率则从51.5%上升至58%。公正交易委员会指出，总裁家族通过小额持股控制整个集团的结果已经固化。随着这种所有和支配脱离的现象日益突出，通过“集中供活”（将订单集中提供给子公司等相关公司的情况）等手段为总裁家族谋取私利的情况也会愈加严重。目前，公正交易委员会所掌握的有“集中供活”灰色地带的公司达376个，总裁家族持股率达20%-30%的上市公司达27个，而总裁家族持股率达20%以上的公司所拥有的股份在50%以上的子公司达349个。公正交易委员会表示，将在《公正交易法》修订案中规定属于“集中供活”监管对象的上市公司其总裁家族的持股率从30%降至20%，而拥有合作公司50%以上股份的子公司也在此限制范围内。