特检组发布金庆洙参与“捏造网上留言”调查结果

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韩国国际广播电台报道：许益范特检组27日发表了Druking捏造网上留言事件的调查结果，特检组称，庆尚南道道知事金庆洙与Druking针对第十九届总统选举集中捏造网上留言。特检组在调查结果中表示，考虑到“亲信干政”事件可能导致大选提前进行，“捏造网上留言”也得以有组织地展开。事实上，Druking方面将开发留言造假软件“帝王蟹”的日程提前，并从前总统朴槿惠被弹劾的局面正式形成时开始，大量增加捏造网上留言的活动。特检组还表示，这些捏造留言的活动是在金庆洙的指示安排下进行的。但特检组指出，没能发现金庆洙在看到捏造的留言后交给Druking100万韩元的客观证据，同时文在寅总统的夫人金正淑女士知道Druking方面不法活动的说法也并非事实。另外，特检组已将Druking等9名捏造网上留言嫌疑人移交法庭。而Druking与律师都某等4人因涉嫌在2016年国会议员选举之前向已故正义党议员鲁会灿提供5000万韩元政治资金，已被另案起诉处理。特检组认为，之前调查的青瓦台政务秘书宋仁培和民政秘书白元宇并非特检调查对象，已移交检察厅方面处理。特别检察官许益范在发表调查结果的最后，对特检组在进行合法正当的调查过程中受到来自政治圈不公正的指责表示了遗憾。