8月29日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1130.95，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.05。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1092.05，1元人民币兑韩币的汇率是1比154.77。8月29日韩国综合股价指数（KOSPI）以2309.03点收盘，上涨5.91点，涨幅0.26%。科斯达克指数（KOSDAQ）以803.18点收盘，上涨5.01点，涨幅0.63%。