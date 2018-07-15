2018亚运会闭幕 韩半岛旗和K-pop成闭幕式焦点

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韩国国际广播电台报道：2018雅加达-巨港亚运会经过了16天的激烈争夺，2日晚在印度尼西亚雅加达朋加诺体育中心落下帷幕。在闭幕式上，南北韩选手同开幕式一样，共举韩半岛旗入场，再次向45亿亚洲人展示了南北韩联队所传递的和平信息。而在2022亚运会的主办地中国杭州带来的“杭州8分钟”上，杭州出身的游泳选手孙杨和阿里巴巴创始人马云闪亮登场，为人们介绍亚运会主办地杭州。之后，K-pop明星Super Junior和iKON带来的精彩演出更是将闭幕式推向了高潮。韩国代表团获得了49枚金牌、58枚银牌和70枚铜牌，排在中国和日本之后，位居综合排行榜第三名。这是韩国24年来首次排名亚运会第三。虽然韩国在男足和棒球等热门项目上夺金，且南北韩联队也收获了1金、1银和2铜，但依旧没能完成赛前制定的65枚金牌、综合排名第二的目标，且金牌数不足50枚是1982新德里亚运会后36年来的首次。本届亚运会的最佳运动员（MVP）为18岁的日本游泳选手池江璃花子，这是女运动员首次被选为亚运会的最佳运动员。她在本届亚运会上获得了个人50米、100米蝶泳和50米、100米自由泳及4x100米自由泳接力、4x100米混合泳接力的金牌。