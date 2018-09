Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道:韩国男子演唱组合“防弹少年团”凭着“LOVE YOURSELF 結 ANSWER”获得美国Billboard200第一名。据Billboard方面称,防弹少年团上月24日发布的“LOVE YOURSELF 結 ANSWER”唱片排名升至第一名。这是自今年5月该组合的““LOVE YOURSELF 转Tear”荣登该排行榜首位之后再度登上榜首地位。防弹少年团也因此成为韩国第一个拥有两张Billboard第一位专辑的韩国演唱组合。根据尼尔森音乐统计,截止上月30日为止,防弹少年团的专辑数值达到18万5000分,其中14万1千分为实体专辑销售量。Billboard200按照唱片销量、网络播放、下载次数,对发表的唱片进行统计,并于每周发表排行榜。防弹少年团“LOVE YOURSELF 結 ANSWER”唱片定于5日在网上正式对外公开。