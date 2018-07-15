美国前北核问题特使：北韩应为“核冻结国”

韩国国际广播电台报道：在美北无核化协商陷入僵局的情况下，前美国国务院北核问题特使罗伯特·加卢奇表示，应将北韩视为同日本一样的“核冻结国家”。加卢奇4日晚以电话连线的形式参加了韩国国际广播电台（KBS World Radio）英语时事节目《Korea 24》，他在节目中表示，即使北韩申报其拥有的核物质并接受外界的调查，包括韩国、美国和国际原子能机构（IAEA)在内的所有国家和机构都无法对北韩是否完全弃核进行检验，北韩随时都能重启核开发。作为主导过各种核协商的当事人，加卢奇表示，应将北韩视为与日本一样的“核冻结国家”，并以这种模式实现韩半岛无核化。他还强调，美国和北韩应同时采取行动，实现北韩无核化和树立和平机制的目标。在这种情况下，韩美两国应保持长期透明的协作。另外，当天参加《Korea 24》节目的峨山政策研究院副院长崔刚表示，韩美两国应解决在北韩核问题上的分歧，而《终战宣言》的具体内容将对韩美关系和北核问题协商产生重大影响。世宗研究所所长白鹤淳在节目中指出，特朗普总统最近批评中国影响北韩核问题进程，而将美中贸易问题和北韩核问题挂钩并非是可取的战略。韩国国际广播电台英语节目《Korea 24》在开播1周年之际，从9月4日起，连续三天以“东北亚安保”、“贸易保护和收入主导型增长”等为主题，邀请各领域的专家进行深层次讨论。