9月5日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.22，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.70。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.98，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.36。9月5日韩国综合股价指数（KOSPI）以2291.77点收盘，下跌23.95点，跌幅1.03%。科斯达克指数（KOSDAQ）以820.00点收盘，下跌7.27点，跌幅0.88%。