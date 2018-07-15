9月6日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1141.22，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.70。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.98，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.36。9月6日韩国综合股价指数（KOSPI）以2287.61点收盘，下跌4.16点，跌幅0.18%。科斯达克指数（KOSDAQ）以815.18点收盘，下跌4.82点，跌幅0.59%。