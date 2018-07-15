韩印尼举行首脑会谈 商定加强特别战略伙伴关系

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统10日同到访的印度尼西亚总统佐科·维多多举行首脑会谈。两位领导人在会谈中，就加强两国特别战略伙伴关系事宜进行了讨论。 在距离南北韩第三次首脑会谈仅剩一周的情况下，文在寅总统向佐科·维多多总统介绍了目前的韩半岛局势，并呼吁为实现韩半岛无核化以及建立永久和平机制继续提供支持与合作。文在寅总统对2018雅加达-巨港亚运会取得圆满成功表示祝贺，并对印度尼西亚同时邀请南北韩首脑出席亚运活动，为促进韩半岛和平作出努力表示感谢。文在寅总统还就印度尼西亚支持南北韩组建联队参加亚运会向印度尼西亚政府和国民表达了谢意。两位领导人在会谈中，就加强两国各领域合作的方案交换了意见。印度尼西亚是韩国“新南方政策”的核心合作国，两位领导人就需要进一步加强合作，满足特别战略伙伴关系条件形成了共识。两位领导人对两国基础设施领域合作取得进展予以高度评价，并商定将把两国的合作范围扩大到铁路、地铁站周边开发、建立智能型交通体系等方面。此外，两位领导人还商定将在汽车、信息通信和农产品领域谋求共同繁荣，并推进加强创新力量项目，从而创造未来发展动力。两位领导人还商定在中等强国合作体（MIKTA）层次上更加积极地展开战略沟通，并在环境和海洋安全等国际问题上保持密切合作。韩国青瓦台表示，印度尼西亚是新南方政策的核心伙伴，且积极支持韩国的韩半岛政策，此次首脑会谈将成为进一步巩固韩印关系的良好契机。