青瓦台公布南北韩首脑会谈韩方代表团名单 李在镕在列

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韩国国际广播电台报道：平壤南北韩首脑会谈倒计时第二天16日，韩国青瓦台公布了访北团名单。首脑会谈准备委员会委员长任钟皙16日召开记者会，公布了将陪同文在寅总统一同前往北韩出席南北韩首脑会谈的14名正式随行人员以及52名来自各界的特别随行人员名单。正式随行人员包括政府代表——国家情报院院长徐薰、外交部长官康京和以及总统秘书代表——国家安保室室长郑义溶、经济辅佐官金显哲等。特别随行人员包括韩国四大企业代表——三星电子副会长李在镕、SK集团会长崔泰源、LG集团会长具光谟、现代汽车副会长金容焕等人士。青瓦台表示，期待以此次南北韩首脑会谈为契机，提前实现政府正在推进的“韩半岛新经济构想”。鉴于李在镕审判程序尚未结束，有记者质疑将其包括在随行人员名单内是否妥当，对此，青瓦台表示，在前两次的平壤南北韩首脑会谈中，四大企业代表也曾陪同时任总统出席会谈。此次随访不会影响李在镕的审判，司法程序仍将严格进行。在政党代表中，只有共同民主党代表李海瓒、民主和平党代表郑东泳、正义党代表李贞味在列。此前，青瓦台邀请国会议长团和朝野5党代表参加平壤南北韩首脑会谈，但除上述三位代表外，其余人员均予拒绝。体育领域，提议南北韩共同主办世界杯的前国足主教练车范根以及1991年与北韩选手联合参加千叶世界乒乓球锦标赛的玄静和位列名单之内。劳动界，韩国两大劳动组合委员长将随同赴北。歌手ZICO和Ailee也将以特别随行人员的身份前往平壤进行表演。