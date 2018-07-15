8月韩ICT出口首破200亿美元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：得益于半导体和显示器出口势头向好，上月韩国信息通信技术（ICT）出口史上首次突破200亿美元。科学技术通信部表示，8月韩国ICT出口同比增长15.5%，达201.9亿美元。韩国ICT出口自2016年12月以来，已21个月一直保持两位数的高速增长，自1996年1月开始此项统计以来，此次ICT出口首次突破200亿美元，之前的最高纪录为2017年9月的192.5亿美元。产品种类方面，得益于记忆半导体出口势头强劲，半导体出口同比增加30.4%，出口额达116.4亿美元，创历史新高。包括DRAM在内的记忆半导体出口增长42.5%，达86亿美元。得益于OLED面板出口形势向好，显示器出口同比增长5.8%，达29.6亿美元。另外，因国际手机市场竞争加剧，韩国手机出口已连续4个月出现减少，8月则同比减少19.7%，达13.2亿美元。出口地区方面，对中国出口额增加20%，达109.1亿美元，创历史新高，对越南、欧盟等国出口也呈上升趋势。而对美国和日本则出现减少势头。7月，韩国ICT进口增加0.4%，达86.5亿美元，ICT项目也由此实现了115.4亿美元的贸易顺差，同样创下历史最高纪录。