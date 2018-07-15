文在寅总统抵达平壤 金正恩到机场迎接

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统18日抵达平壤，与北韩国务委员长金正恩会面。文在寅总统当天上午9时50分许抵达平壤国际机场。在文在寅总统抵达之前的9时30分，平壤国际机场铺设出红毯，悬挂起写有“热烈欢迎文在寅总统”的横幅。北韩民众手举花束准备欢迎文在寅总统到来。与2000年和2007年不同，北韩民众这次同时手举人共旗和韩半岛旗参加欢迎仪式。北韩劳动党第一副部长金与正在现场指挥，为迎接文在寅总统做准备。上午9时49分，文在寅总统搭乘的韩国空军一号飞机抵达平壤顺安国际机场。文在寅总统和夫人走下飞机后，北韩国务委员长金正恩及其夫人李雪主上前迎接。这是北韩第一夫人首次亲赴机场迎接韩国总统及夫人。互致问候后，文在寅总统与北韩最高人民会议常任委员会委员长金永南、劳动党副委员长崔龙海、北韩外务相李勇浩等人一一握手。随后，南北韩首脑共同检阅仪仗队。据悉，北韩朝鲜中央电视台为韩方主管广播电视台KBS现场直播此次南北韩首脑会谈提供了积极合作。午餐后，文在寅总统与金正恩委员长举行首场会谈。在文在寅总统和金正恩委员长举行会谈时，金正淑女士参观儿童医院和音乐综合大学，朝野政党代表等人士与北韩最高人民会议常任委员会委员长金永南进行面谈，经济界人士与北韩负责经济业务的内阁副总理李龙南（音）进行面谈。会谈结束后，文在寅总统将观看欢迎艺术表演，然后出席欢迎晚宴。