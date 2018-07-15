文金会在平壤举行 文在寅感谢金正恩委员长做果断决定

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统18日在北韩平壤劳动党中央委员会总部大楼举行的首脑会谈中表示，此次会面时隔5个月，回想平昌冬奥会及之前金正恩委员长在新年贺辞中的大胆决定，我感谢金正恩委员长开启新时代的果断决定。文总统还强调，我们正在肩负的及应该肩负的重任让人感受到责任重大，希望会谈能够取得丰硕成果，为8000万同胞送上中秋大礼。全世界都在关注我们，希望能给世人带来和平与繁荣的果实。文总统还感谢金正恩委员长、李雪主女士及平壤市民的热烈欢迎，称受到的款待超出期待。金正恩国务委员长表示，文在寅总统点燃了美北对话的火种，美北能够举行历史性对话完全要感谢文总统，周边地区的政治局势也由此得以稳定，期待取得进一步的成果。金正恩委员长还表示，经过3次会面拉近了彼此间的距离，也取得了很大的成果。正因为文总统的不懈努力，北南关系和北美关系都有所好转。他再次对文在寅总统的努力表示了感谢。韩国国家情报院院长徐薰、青瓦台国家安保室室长郑义溶及北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正、劳动党中央委员会副委员长金英哲分别陪同与会。据报道，两位首脑商讨了缓解南北韩间军事紧张的具体实践方案，并就北韩无核化进行了具体的讨论。南北韩首脑将于19日上午举行第二轮首脑会谈。