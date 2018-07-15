《9月平壤共同宣言》：结束军事敌对 打造没有核威胁的韩半岛

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韩国国际广播电台报道：南北韩首脑19日共同表示，应将韩半岛建设成为没有核武器及核威胁的和平之地，为此，须尽快实现必要的实质性进展。文在寅总统与北韩国务委员长金正恩当天在百花园迎宾馆结束首脑会谈后，签署了包括上述内容的《9月平壤共同宣言》。宣言称，北韩将在有关国家专家的见证下，首先永久废除东仓里引擎试验场和导弹发射台，并将继续采取追加措施。在推进韩半岛完全无核化的过程中，南北韩将保持密切合作。两位首脑还说，应文在寅总统的邀请，金正恩委员长将尽快访问首尔。在缓和军事紧张方面，南北韩决定结束非军事区以及对峙地区的军事敌对关系，消除整个韩半岛地区的实质性战争危险和根本上的敌对关系。具体包括签署《板门店宣言》军事项目履行协议，启用南北韩军事共同委员会，为防止偶发性武力冲突进行经常性沟通。在发展南北韩关系方面，双方将在今年内举行连接东西海线铁路与公路的动工典礼，并在条件允许的情况下，首先恢复开城工业园区和金刚山旅游的正常化。为从根本上解决离散家属问题，将尽快设立常设会面所，并为解决视频会面和互换视频信息等问题作出努力。此外，为增进文化与艺术项目的交流，双方今后将陆续协商平壤艺术团首尔表演、南北韩共同举办2032年夏季奥运会、《10.4宣言》11周年纪念活动以及3.1运动100周年纪念活动等事宜。