9月19日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

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韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1140.71，1元人民币兑韩币的汇率是1比171.85。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1101.49，1元人民币兑韩币的汇率是1比155.49。9月19日韩国综合股价指数（KOSPI）以2308.46点收盘，下跌0.52点，跌幅0.02%。科斯达克指数（KOSDAQ）以826.91点收盘，下跌4.94点，跌幅0.59%。